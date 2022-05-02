Burdur’un göz bebeği Teke Yöresi 7. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, sektörde yaşanan yenilik ve gelişmeleri üreticiyle buluşturacak. Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp “Başta üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımızı fuarımıza davet ediyorum” dedi.Burdur nüfusunun yaklaşık yüzde 75’inin tarım ve hayvancılıkla geçindiğini vurgulayan Gündüzalp, birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de geleneksel uygulamaların yerini teknolojik uygulamaların aldığını söyledi. Gündüzalp “Tarım sektöründe geleneksel uygulamaların yerini teknolojik uygulamaları aldı. Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, üreticilerimiz ve tarımsal sanayi ile uğraşan sanayicilerimize, yeni veri ve yeni teknolojilerle tanışma imkanı sağlayacak” dedi.Gündüzalp, Burdur’un tarım ve hayvancılık konusundaki büyük potansiyeli ve çağın gereklerine uygun vizyonu dikkate alındığında, Burdur Fuarı’nın aslında Türkiye'nin en önemli bölgesel fuarlarından biri olduğuna dikkat çekerek “Bu tür fuarlar, üreticilerimiz ile tüketicilerimiz arasında köprü görevi yapan önemli organizasyonlardır. Yeni teknolojilerin, ürünlerin, bilgilerin ve yeni ilişkilerin adresidir” diye konuştu. Toplam 16 bin metrekare olan fuar alanının birbirinden değerli katılımcı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler ile daha da canlılık kazanacağına inandığını belirterek “Bu doğrultuda fuarımızın bereketli geçmesini diliyor, başta üreticilerimiz olmak üzere, tüm halkımızı fuarımıza davet ediyorum” dedi.