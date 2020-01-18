ÇOCUKLARIN GÖZDE TATİL EĞLENCE MERKEZİ FUNCİY!

Isparta'da çocukların güvenle eğlenebilmeleri için velilerin tercihi yine Funcity oldu

70'DEN 70'E HERKESİN EĞLENCE ADRESİ































































































Okulların sömestr (Yarıyıl) tatiline girmesiyle karnesini alan çocuklar ve gençler soluğu Isparta'da eğlencenin merkezi Funcity'de aldı.Küçük ziyaretçilerine birbirinden farklı ve eğlence imkanları sunan Functy, tatilde de Ispartalı çocukların gözdesi.Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Funcity, çocukların eğlenebilecekleri, iyi bir zaman geçirebilecekleri atmosfere ev sahipliği yapıyor. Hem sosyalleşmek ve okul döneminin stresini atmak hemde eğlenceli oyun alanları için Ispartalı çocuklar Funcity'de buluşuyor.Çocuk,genç ve ailelere yönelik yeni eklenen oyun bölümleri ve rengarenk harikalar diyarını aratmayan atmosferi ile Funcity'de playstation oyanayabilir, karaoke yapabilir , bilardo yada bowling turnuvaları düzenleyip tatlı rekabetler yakalabilrsiniz.