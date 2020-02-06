İSTANBUL AYAKKABI MARKET'TEN ŞOK İNDİRİM

İŞTE ŞOK FİYATLAR!

Erkek Spor Ayakkabı : 49.90 - 59.90 TL

Bayan Bot : 29.90 - 39.90 TL

Ekek Kundura : 59.90 - 69.90 TL

Bayan Bot : 39.90 - 59.90 TL

Ekek Bot : 69.90 - 79.90 TL

Bay Spor : 49.90 TL

Bayan Ayakkabı : 49.90 TL

Adres:

Hasatane caddesi Fulla Giyim Karşısı



































































































Bay-bayan bot,çizme ve ayakkabı seçenekleriyle Isparta'da fark yaratan firma istanbul ayakkabı market yeni bir indirim kampanyasına daha imza attı.Yaşlısı genci ,hakimi doktoru memuru öğrencisi, her keseye ve bütçeye göre şık ayakkabı çeşitleri sunan İstanbul Ayakkabı'ya uğramadan karar vermeyin! Acele edin depolar boşalıyor...!