Isparta'da radyo anteni bağlamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde radyo anteni bağlamak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarıidris beldesinde yaşayan Musa Yalvaç (57), radyo anteni bağlamak için çıktığı evinin çatısından düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Yalvaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

