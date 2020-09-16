''Okulum Temiz Belgesi" Törenle Hızırbey Ortaokuluna Teslim Edildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki tüm şartları yerine getirerek Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk okulumuz olan Hızırbey Ortaokulundaki hijyen tedbirlerini inceledikten sonra okul müdürü Tevfik AKAR’a Okulum Temiz Belgesi'ni teslim etti ve çalışmalarını tamamlayarak belgeyi almayı hak eden okul yöneticilerini tebrik etti. Tören sonrası öğretmenlerle de sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürümüz uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.ISPARTA MEM