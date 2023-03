Isparta'da Okullarda Deprem Güçlendirme Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Depremin açtığı derin yaralar tüm ülkemizde birlik ve beraberlik içinde sarılırken uzmanlar da ‘Deprem değil, bina öldürür’ gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Isparta’da da okullar muhtemel bir depreme karşı bir süredir planlı biçimde kararlılıkla güçlendiriliyor.

Depremsellik açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu anlaşılan okul binalarında güçlendirme faaliyetleri yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra eğitim öğretimin aksamaması için de gerekli planlamalar önceden her yönüyle planlanarak yürütülüyor.



İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ''Isparta’da güçlendirme çalışmaları tamamlanan Şehit Sezgin Uludağ İlkokulu ve Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Baydur, “Kahramanmaraş merkezli depremde bir kez daha görüldüğü üzere depremde binalarımızın sağlamlığı can ve mal kaybına sebebiyet veren en önemli etmen. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan ilimizde de durum farklı değil. Canımız öğrencilerimizin ve personelimizin olası bir depremde can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla bu çalışmaları mevzuata uygun biçimde velilerimizin de desteğiyle gerçekleştirdik ve kalan okullarımızı da depremsellik açısından güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi. Sözlerine devam eden Baydur, “Öngörülemeyen sebeplere bağlı olarak bazı güçlendirme çalışmalarında tamamlanma zamanının uzatılması gibi durumlar da ilgili mevzuatlara uygun biçimde gerçekleşmektedir. Bu sürecin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz ve paydaş herkes için kolay olmadığının farkındayız ancak onların anlayış ve hoşgörüleri olmadan da süreci sağlıklı yönetemeyeceğimizin de bilincindeyiz. Bu yüzden bu süreci Isparta için hep beraber yönetip tamamlayacağımız bir başarı hikayesine dönüştürebileceğimizi umuyorum. Devam eden sürecin en kısa zamanda sağlıklı biçimde tamamlanması için her türlü çalışmayı il yöneticilerimizle birlikte hassas biçimde yürütüyoruz.” dedi.