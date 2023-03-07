Ekonomide kadın esnafın daha çok yer almasını önemsiyoruz

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Özellikle ekonomide kadın esnafın daha çok yer almasını, kadın girişimci sayısının artmasını önemsiyoruz. İşte bu bilinçle kadınlarla daha güçlü Odalar Birliği olma hedefiyle Kadın Komisyonumuzu oluşturduk” dedi.

Kadınların, toplumsal hayatın vazgeçilmez değerlerinin başında geldiğini belirten Başkan Tural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bilim, siyaset, eğitim, kültür sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemizdir. Kadınlara yönelik düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin yanında, toplumun tüm bireylerinin de cinsiyet ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı mücadele etmesi, aynı zamanda kadınlarımızın da haklarına sahip çıkmalarıyla mümkün olacaktır. Özellikle ekonomide kadın esnafın daha çok yer almasını, kadın girişimci sayısının artmasını önemsiyoruz. İşte bu bilinçle kadınlarla daha güçlü Odalar Birliği olma hedefiyle Kadın Komisyonumuzu oluşturduk. Gayemiz ilimizde esnaf nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan kadın esnafımızın, ilimiz ekonomisinde daha etkin ve aktif rol almalarına imkan sağlamaktır. Kadın esnaf sanatkarlarımızın çalışmalarına, sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve verimli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Kadın Komisyonumuzun önceliği, kadın esnafımızın, ticaretini sürdürürken karşılaştıkları sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu amaçla da kadın esnaflarımızın ticaretini geliştirmelerine imkan veren faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, esnaf kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”