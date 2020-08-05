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Isparta'da bayram süresince trafik denetimleri yapıldı sürücüler bilgilendirildi

Isparta'da bayram süresince trafik denetimleri yapıldı sürücüler bilgilendirildi
ISPARTA
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ 2
 
 
         31 Temmuz 2020 günü yerel bir internet haber sitesinde; “Isparta’da bu aracı görenler büyük şok yaşadı” başlıklı yayımlanan haberde; beyaz renkli bir otomobilin sol ön penceresinden dışarı sarkan bir çocuk görüntüsü yayımlanmıştır.
 
İnternet sitesinde yayımlanan haber ihbar kabul edilerek yapılan araştırmada, beyaz renkli otomobilin plakası tespit edilerek, sürücü O.S.A.’nın yüzüne karşı Karayolları Trafik Kanun’a göre trafik idari para cezası düzenlenmiş, ayrıca çocuğun aracın ön tarafında bulunması ve pencereden dışarıya sarkmasının sakıncaları ve tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
BASIN BÜLTENİ 2
 
 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ nun Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili yayımladığı genelge ve talimatlar kapsamında;
 
İlimizde, trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi için Kurban Bayramı süresince şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktaları ile ana yol güzergâhları ve halkın yoğun olduğu yerlerde alınan trafik tedbirleri, Kurban Bayramı tatili dönüş yolunda olan sürücüler ve yolcular üzerinde aralıksız devam etmiş. Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli personelimiz; trafik güvenliği, maske ve fiziksel mesafe kuralları konusunda sürücüleri bilgilendirmiş. Trafik Başkanlığınca gönderilen trafik kuralları hakkında bilgi veren özlü sözler ve resimlerin olduğu hediyeler dağıtılmıştır.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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