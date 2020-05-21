Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde baraja düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti.

R.Y. yönetimindeki 32 YS 018 plakalı otomobil, Sücüllü Köyü Barajı'na düştü.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü R.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince barajda yapılan çalışmada, araçtaki Canan Başak'ın cansız bedenine ulaşıldı. R.Y. gözaltına alındı.

Başak'ın cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



