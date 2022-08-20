Isparta'da banklar tahrip edilip, yerinden sökülmüş
''Şehrimizdeki park, durak ve mesirelik alanlarımızda zaman zaman gördüğümüz bu tür manzaralar bizleri üzüyor. Daha önce Fatih ve Akkent Mahallelerimizdeki parklarımızda çöp kutuları tahrip edilip, yerinden sökülmüş ve çöpler yerlere atılmıştı. Mahallelerimizdeki otobüs duraklarımızın da camları kırılmıştı. Son olarak Özkanlar Kavşağının altındaki Soner Toros parkında vatandaşlarımızın rahatça oturup, zaman geçirebilmeleri için koymuş olduğumuz banklar tahrip edilip, yerinden söküldü. Tüm bunlar kamu malıdır. Lütfen biraz daha dikkat edelim ve biraz daha duyarlılık gösterelim.''Şükrü Başdeğirmen
Isparta Belediye Başkanı