ISPARTA İL JANDARMNA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Atabey ilçesi Pembeli köyünde: 15 Ekim 2020 tarihinde köy muhtarlığına ait (2) adet bakır kazanları çalınarak hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Şüplıeli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırımı Timi (JASAT), ve Atabey İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde. U.K. ve ll.B.Ç. isimli (2) şüpheli şahıs icra edilen takip ve operasyon sonucunda çalmış oldukları bakır kazanlar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmekledir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.