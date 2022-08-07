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ISPARTA'DA AYNI YOLDA 2 AYRI TRAFİK KAZASI
ISPARTA'DA AYNI YOLDA 2 AYRI TRAFİK KAZASI
ISPARTA
Tarih:
07.08.2022 17:22
G.Tarihi:
07.08.2022 18:30
125484 Okunma
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Eğirdir’e doğru Mahmatlar virajlarinda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Aynı yolda, çok az bir zaman farkı ile iki trafik kazası...
Detaylar birazdan gelecek...
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ISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
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