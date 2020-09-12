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Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...

Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...
ISPARTA
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Konu : Sonbahar Şap Aşılama Programları Uygulanmaya Başladı
 
BASIN BÜLTENİ
 
Sonbahar Şap Aşılama Programları Uygulanmaya Başladı
 
İlimizde 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 1 Eylül - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında Sonbahar Şap Aşılama Programları uygulanmaya başladı.
 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13.934-TL idari para cezası uygulanması hükmü yasada yer almaktadır. Yine mevzuat gereği Şap aşısının yaptırılmaması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecektir.
 
Bu kapsamda tüm hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek şap hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılacak aynı zamanda buzağılara küpe takılarak kayıt altına alınacaktır.
 
Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun, keçi gibi ekonomik değeri olan hayvanlar duyarlıdır.
 
Hayvanların hastalıktan korunması için aşılama çok önemli olup, yetiştiricilerimizin 2 aydan büyük bütün büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Sevk edilecek büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın son altı ay içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca yetiştiricilerimizin buzağı desteklemesinden faydalanabilmesi için de şap aşısının yapılmış olması gerekmektedir.
 
Aşılama Programları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personeli tarafından yürütülecektir. Burada üreticilere düşen görev ise mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleridir.
 
Yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap Hastalığı ile mücadeleyi kolaylaştıracaktır.
 
Aşılama kampanyası tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.
 
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