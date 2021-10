AMATÖR SPOR HAFTASI BAŞLIYOR

Amatör sporlara ilgiyi artırmak, dikkat çekmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak amacıyla her yıl kutlanan Amatör Spor Haftası başlıyor.4-10 Ekim tarihleri arasında ilimizde kutlanacak Amatör Spor Haftası etkinlik ve detayları haberimizde...Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yıl 4 - 10 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ''Amatör Spor Haftası'' etkinlikleri bu yıl Isparta’da 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.Bu amaç doğrultusunda Isparta’da Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak.Amatör Spor resmi açılışı 81 ilde aynı gün saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Isparta’da ise resmi açılış 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek. Aynı gün 12.00 – 17.00 saatleri arasında Dart, Geleneksel Türk Okçuluğu, Penaltı Atma Yarışması, Masa Tenisi, Sokak Basketbolu Turnuvası, Mini Tenis Yarışması ve Halter halkın katımlıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tertip komitelerince hazırlanan programlar doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarda düzenlenecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü