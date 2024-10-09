Isparta'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, adam öldürme suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Yalvaç T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 09 Ekim 2024