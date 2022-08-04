Isparta Belediyesi çeşitli mevkilerde bulunan 8 adet işyerinin kiralama ihalesini 9 Ağustos 2022 Salı günü gerçekleştirecek.Mülkiyeti Isparta Belediyesine ait Hızırbey Mahallesi Sosyal Tesisler Ek Binada bulunan 22 metrekarelik işyerinin ihalesi yıllık 6 bin 500 TL+KDV, Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak No.1 Kültür Sitesi A Blok 2. Kat No.58’deki 46 metrekarelik işyerinin ihalesi yıllık 6 bin 500 TL+KDV, Işıkkent Mahallesi 5717 Sokak No.14’deki 130 metrekarelik işyerinin ihalesi yıllık 7 bin TL+KDV, Pirimehmet Mahallesi 112 Cadde No.2/1-3 ve 1-4 olmak üzere 3’er metrekarelik 2 işyerinin ihalesi 30 bin TL+KDV muhammen bedellerle 3 yıllığına 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 14.30’da Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacak.Ayrıca mülkiyeti Isparta Belediyesine ait Pirimehmet Mahallesi 702 Ada 136 Nolu Parsel üzerinde bulunan (IYAŞ AVM park-Tekzen karşısı) No:93/4’teki 258 metrekare, No:95/5’teki 258 metrekare ile No:93/6’daki 238 metrekarelik 3 adet işyerinin ihalesi 10 yıllığına açık artırma usulüyle 9 Ağustos 2022 Salı saat 14.30’da Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacak.İhaleye ait şartnameler Isparta Belediyesinin resmi web sitesi ile mesai saatleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden görülebilir ve satın alınabilir.Isparta Belediyesinden ihaleye ilişkin yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan işyerleri 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 09/08/2022 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır. Mülkiyeti Belediyemize ait Pirimehmet Mahallesi 702 Ada 136 Nolu Parsel üzerinde bulunan 3 adet işyeri 10/09/2021 tarih ve 199 sayılı meclis kararına istinaden 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ve şartname esaslarına göre 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 09/08/2022 günü saat 14.30’da ihaleye çıkartılacaktır” denildi.