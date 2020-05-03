4 MEVSİM MANAV'DAN WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

4 MEVSİM MANAV SİPARİŞ HATTI NUMARASI

Whatssapp

:

0 544 929 51 26

Adres:

Ayazmana yolu üzeri (

Demirköprü altı

)



















Isparta'da çarşı pazar gezmeden sebze ve meyvelerin en tazesini bulabileceğiniz 4 Mevsim manav koronavirüs ( KOVİD-19) salgını sürecinde evden çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sipariş hattını devreye aldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunmayanlar ise yine bu sipariş hattından faydalanabiliyor. Sipariş verilen sebze ve meyveler en geç 2 saat içinde bulunduğunuz yere sevk ediliyor. Yani siparişleriniz kapınıza kadar araçla getiriliyor.Saat 09:00'dan 19:00'da arasında geçerli olan bu hizmet için whatsapp'tan da mesaj yazabiliyorsunuz.