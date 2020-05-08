Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU, VAKA, ÖLÜ SAYISI VE SON DURUM

BAKAN KOCA'DAN RİSKİ GÖRÜN PAYLAŞIM

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu. Bakan Koca, ''Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.Bakan Koca,tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 3 bin 412 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı 3 bin 689 oldu.Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.Bakan Koca, Twitter hesabındaetiketiyle bir video paylaştı.Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: