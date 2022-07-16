15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla ülkemizin dört bir yanında 15 Temmuz kahramanlarını anma etkinlikleri düzenlendi.Isparta’ da düzenlenen etkinliklere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, rektör yardımcıları, akademisyenler ve idari personel katıldı. Tören, Isparta Belediyesi önündeki kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje katılanlar, Mimar Sinan Caddesi’ni takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.Kortej sonrası 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Isparta Belediyesi Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi geçekleştirildi.Etkinlikler Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulmasının ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından edilen dua ile devam etti. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen sancak koşusunun ardından şanlı Türk Bayrağı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar taşınarak burada Vali Aydın Baruş’a teslim edildi. Program Türk halk müziği sanatçısı Başkal tarafından verilen konserle son bulurken alanda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları birer saatlik süre ile demokrasi nöbetine başladı. Üniversitemiz de, 23.00- 24.00 saatleri arasında demokrasi nöbetini tuttu.Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise Isparta’daki tüm camilerden sela okundu. Demokrasi nöbeti sabah ezanının hemen öncesinde okunan sela ile sona erdi.