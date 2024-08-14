Isparta'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 1 Şüpheli Tutuklandı

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 15 kilogram 100 gram esrar (skunk) ele geçirildi. Operasyon, narkotik madde köpeği Milon'un lazer epilasyon cihazı içerisine tepki vermesi üzerine gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla 9 Ağustos 2024 tarihinde adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, son dönemde uygulamaya koyulan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi ve UYUMA aplikasyonu aracılığıyla vatandaşların narkotik suçlarla ilgili ihbarlarının titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Vatandaşların bu tür ihbarlarla narkotik suçlarla mücadeleye katkı sağlamaları önemle vurgulandı.



