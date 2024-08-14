İlkokullarda Sınavlarla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

MEB'den Yeni Düzenleme: İlkokullarda Sınav Saati Uygulaması Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli değişiklikler içeren bir genelge yayımladı. Bu kapsamda, ilkokullarda sınav saati uygulamasına son verildi.

Yeni düzenleme ile birlikte, ilkokul seviyesindeki öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme sürecinde, sınav yerine süreç odaklı yöntemler kullanılacak. Bu yöntemler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakanlık ayrıca, öğrencilere sadece MEB tarafından sağlanan kaynakların kullanılmasını teşvik edecek ve dış kaynak alımları konusunda sıkı tedbirler alınacağını belirtti. Bu yeniliklerin, ilkokul eğitiminde daha adil ve etkin bir değerlendirme sistemi sağlaması amaçlanıyor.