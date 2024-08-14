500 TL'lik Destek İçin Son Fırsat: Detaylar Açıklandı

Halkbank'tan Müşterilere Büyük Destek! 31 Ağustos Son Tarih

Halkbank, yeni bir kampanyayla müşterilerine finansal destek sağlamayı amaçlıyor. Banka, otomatik fatura ödeme talimatı veren bireysel kredi kartı kullanıcılarına 500 TL'ye kadar ParafPara hediye edeceğini duyurdu. Bu kampanya, artan fatura maliyetleri karşısında müşterilere önemli bir avantaj sunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, 31 Ağustos’a kadar Paraf Mobil uygulaması üzerinden ‘HEMEN KATIL’ butonuna tıklamaları veya 3404'e "FATURA" yazarak SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanya kapsamında, her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL değerinde ParafPara kazanılabilecek ve bu ParafParalar, 10 Eylül'de müşterilerin kredi kartlarına yüklenecek.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, 500 TL'ye kadar avantaj sağlamak için son başvuru tarihini kaçırmamalı. Kampanya, yalnızca yeni talimatlar için geçerli olup, mevcut talimatların iptali ve yeniden tanımlanması durumunda geçerlilik kazanmayacak.

Halkbank’ın bu desteği, artan fatura maliyetlerine karşı bir çözüm arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.