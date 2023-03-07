12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U

ANMA GÜNÜNÜN 102. YILI PROGRAMI

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12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Gününün 102. Yılı nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.12 Mart 2023 Pazar10.00Isparta Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması • Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü Münasebetiyle Hazırlamış Oldukları "Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” Temalı Programın Sunumu • Ödül Törenleri* 08-14 Mart 2023 tarihleri arası Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinde İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü ile ilgili “Fotoğraf Sergisi” düzenlenecektir. * 10 Mart 2023 Cuma Günü Ulu Cami’de öğle namazı öncesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif ERSOY ve ebediyete intikal eden tüm Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimizin Ruhları için Mevlid-i Şerifler Okunarak, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duası yapılacaktır. * İlkokullar arası “Resim”, ortaokullar arası “Şiir” ve liseler arası “Kompozisyon” yarışmaları düzenlenecektir.1- Daire amirleri ve okul müdürleri Isparta Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Anma Programına bizzat katılacaklardır. 2- Okullar, ilgili Yönetmelik gereğince İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü dolayısıyla Anma Günü Programı düzenleyeceklerdir.Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.