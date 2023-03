ITSO Başkanı Çelik: Her

türlü zorlukta yanlarındayız



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta, siyasette, eğitimde hak ettiği yerde olması geleceğimiz için büyük önem taşıyor.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın tabii bir sonucudur. Türk tarihinde kadın daima etkin ve önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır.

Ülkemizin gelişmesinde büyük emekleri olan kadınlar toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Kadınlar, toplumun yapısını güçlendirip, şekillendiren aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuşlardır.

Günümüzde de Türk kadını hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, kadınlarımıza yönelik hem sosyal hem de iş hayatında karşılaşabilecekleri her türlü zorlukta onların yanındayız. Amacımız; kadınlarımızın işgücüne katılım oranları arttırmak, sağlıkta, siyasette, eğitimde ve iş hayatının her alanında hak ettikleri yerde olmalarını sağlamaktır.

Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”