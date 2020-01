“ISPARTA'DA 106 YILDIR BÜYÜK DEPREM OLMUYOR” '' MUTLAKA YAPTIRIN VE GİZLEMEYİN''



Risk kentsel dönüşüm merkezi genel müdürü yüksek Mimar Caner Ataseven Van depreminin ardından Türkiye'de Devrim niteliğinde kararlar alındığını ifade ederek 2011'den sonra yapılan binaların gözü kapalı alınabileceğini belirtti.



Ataseven Isparta'da bugüne kadar binlerce binayı test ettiklerini ve bunlardan %95'inin depreme dayanıksız olduğunu ileri sürdü.





''En son büyük depremimiz 2011 Van'dı. 0 günden sonra devletimiz hiçbir şey yapmadı, bir tedbir alınmadı desek haksızlık olur. Esasında çok ciddi Devrim niteliğinde kararlar alındı.

2011 sonrası yapılmış binalar da gözü kapalı satın alabilirsiniz veya kiralayabilirsiniz rahat rahat oturabilirsiniz bunu söylüyorum. Çünkü Elazığ depreminde arkadaşlarımız hasar tespitine gitti gelen ilk bilgiler yapı denetimi ve Deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar da hiçbir hasar yok çok şükür Bu çok güzel bir haber. En azından yeni Binalarımız artık düzelmeye başladı. 2011 sonrası bulamassa en kötü ihtimalle 2007 Deprem yönetmeliği sonrası yapılmış evlerden alsınlar daha öncesi ise kapalı kutu bilmiyoruz çok çarpıcı istatistik Isparta ilinde bugüne kadar binlerce binayı test ettik özel veya kamu maalesef %95'i depreme dayanıksız çıktı 2000 öncesi binalarda bu oran %98 lere çıkıyor bakın çok riskli bir envanterimiz var Hep söylüyoruz Keşke bu envanterimizi çıkarsak kamunun desteğiyle öncelikle 2000 öncesi 2000 sonrasının acileyeti yok. Bi çıkaralım hangileri çok aşırı riskli ve göçme durumunda Bunlar güçlendirilecek mi yıkıp kentsel dönüşüm yeniden mi yapılacak bunun yasal altyapısı da hazırlanmalı bir an önce.''



Caner Ataseven vatandaşlara oturduğunuz evin risk analizini yaptırın önerisinde bulundu.



''Oturduğumuz evin risk analizlerini acilen yaptıralım. Sık sık yapılan bir şey değildir. Binanın ömrü boyunca bir kez yapılan bir işlem bu yani Ortalama 40 yıl diyelim Bir binanın ömrü 40 yılda bir kez yaptıracağız ve burada yaptırınca vatandaş da yanlış bilgi var e mutlaka yıkılacak binam o zaman risk çürük çıkarsa.Hayır öyle bir şey yok durumunu öğrenebilirsiniz. İstediğiniz zaman resmi makamlara başvurursunuz. Isparta'da son büyük deprem 1914'te oldu yani 106 yıldır büyük deprem olmadı aynı Elazığ'daki Doğu Anadolu fay hattı gibi bizim fayımızda Suskun 106 yıldır suskun büyük bir enerji biriktirdi ve her an Elazığ gibi boşaltabilir. bunu sürekli söylüyoruz zaten biz. zaman zaman küçük depremlerimiz oluyor Denizli depreminde mesela hasarlı çok bina var. fakat evimin değeri düşer diye gizliyorlar halkımız bunu gizlemesin! Bakın bu önemli sıva ile kapatması o çatlakları. Hasar tespit önemlidir çekinmeyin bunun sonucunda evinizde bir şey olacak anlamı taşımaz ilk büyük demremde yıkılmaya ilk aday olan binalar hasarlı binalar bunu da bilin O yüzden gizlemeye çalışmayın Elazığ'da da Bunu gördük daha önce hasar almış fakat sıva ile kapatmışlar o binalar Göçtü...''