Yılbaşı izninin ardından 3 Ocak tarihinde Antalya’ya giderek ikinci yarı hazırlık kampına giren Ispartaspor, 10 günlük Antalya kampını tamamlayarak dün öğleden sonra Isparta’ya döndü.



İkinci yarı için Antalya – Manavgat’ta kamp yapan Ispartaspor, dün Isparta’ya döndü.



ANTALYA KAMPINDA

3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Yeşil –Pembeli ekip, Antalya kampının kendileri için çok yararlı geçtiğini ve ligin ikinci bölümüne daha umutlu ve güvenle baktıklarını söylediler. Yeşil – Pembeliler 19 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı için Antalya kampında Bursa Yıldırımspor, Sultangazispor ve Aliağaspor Futbol A.Ş takımlarıyla 3 hazırlık maçı yaptı.



ISPARTASPOR’DA GÖZLER

AKŞEHİRSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ

Ispartaspor, 19 Ocak Pazar günü diğer bir deyişle bu hafta sonu ikinci yarının ilk maçında Akşehirspor ile kendi sahalarında yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.



