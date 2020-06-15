Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, Öğretim süresi 4 yıl olan okullardır.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar, müzik bölümlerinde, spor liselerinde bireysel ve takım sporları ile ilgili | eğitim verilebilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle spor liselerinden mezun olan öğrencilere 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) Belgesi verilecektir.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilir. Okullar ve Yetenek Sınavı hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar ve velilerini bilgilendirmek için ilgili okulların web sayfalarında gerekli dokümanlar, videolar ve açıklamalar bulunmaktadır.

2020- 2021 eğitim öğretim yılında 9. Sınıflarda öğrenim görmek üzere İsparta Spor lisesine Doksan (90) öğrenci, İsparta Güzel Sanatlar Lisesine müzik alanında 30, resim alanında 60 öğrenci alınacaktır.

Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden veya doğrudan okul idaresine başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler yapılırken Covid-19 salgını dikkate alınarak gereken önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her p aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul Sistemine gireceklerdir. Adaylar, e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen 1 tarihte girerek, sınava girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir.

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak : | değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 7ü’i | ile ortaokul başarı puanının % 30!u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ] ve sıralama yapılacaktır.

Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen ' belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını | ¡yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecektir. Kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için Çalışma Takviminde bildirilen tarihlerde Ek Yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde j bulunabileceklerdir.

Güze! sanatlar liseleri ve spor liselerinin 9. ve 10. sınıflarında boş kontenjan bulunması ve diğer ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin müracaatları halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavlarında başarılı olmaları şartıyla kayıt hakkı kazanacaklardır.



SINAV TAKVİMİ

. Yetenek Sınavı başvurularının yapılması 15-29 Haziran 2020

Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması 30 Haziran 2020

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 1-10 Temmuz 2020

Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması 13 Temmuz 2020

Kazanan adayların kayıtlarının yapılması 13-17 Temmuz 2020

Boş kontenjanların ilan edilmesi 6 Ağustos 2020

Boş kontenjanlar için tercihlerin alınması 10-13 Ağustos 2020