isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME

ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2022 18:57
746333 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
METEOROLOJİK UYARI
( BURDUR-ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 07.08.2022 13:00 TSİ
Bitiş Zamanı  : 07.08.2022 22:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskım, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

296403487-371111601870995-409817932152209715-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME
81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...
EYT'liye prim formülü!
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''
ISPARTA'DAKİ AVCILAR BU HABERE DİKKAT!
Isparta'da Tıp Literatüründe bir ilk
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi
ISPARTA'NIN KAHVALTI VE ORGANİZASYON MERKEZİ BUBBLE KİDS CAFE
HABER AJANSI: EYT'DE YENİ FÖRMÜL GÜNDEMDE!
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI
KOVİD-19 VAKA PATLAMASI: CİDDİ ARTIŞ VAR!
Organik Bebek Giyim Markası Kitikate Isparta'da!
GÜNÜN HABERLERİ VE ÖNEMLİ BAŞLIKLARI
ISPARTA HABER: GÖLCÜK'TE NEDEN AĞAÇLAR KESİLİYOR?
ISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURU
27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!
SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!
HABER AJANSI: İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ
HABER AJANSI: GÜNÜN GÜNCEL BAŞLIKLARI
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2022 -3ISPARTA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 2022 -3
Tehlikeli anlar! Isparta'da ev yangını olayı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine ZiyaretEğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine Ziyaret03 Ağustos 2022
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!04 Ağustos 2022
Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''04 Ağustos 2022
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARIHABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI03 Ağustos 2022
Rusya’ya ihracat artışı sürüyorRusya’ya ihracat artışı sürüyor04 Ağustos 2022
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYEHABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE03 Ağustos 2022
ISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ04 Ağustos 2022
Isparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacakIsparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacak03 Ağustos 2022
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU ''LÜTFEN DİKKAT!''04 Ağustos 2022
Isparta 80 yılda tek cinayet bile işlenmeyen şehirdi!Isparta 80 yılda tek cinayet bile işlenmeyen şehirdi!06 Ağustos 2022
​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI03 Ağustos 2022
Aya Baniya Kilisesi Koku Atölyesi için restore ediliyorAya Baniya Kilisesi Koku Atölyesi için restore ediliyor05 Ağustos 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRMEISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN BİLGİLENDİRME06 Ağustos 2022
Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e ZiyaretDereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret03 Ağustos 2022
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldiIsparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi02 Ağustos 2022
Eğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın DuyurusuEğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın Duyurusu04 Ağustos 2022
YADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlarYADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlar04 Ağustos 2022
ISUBÜ’den Isparta'da Kuyumculuk Sektörüne İstihdam DesteğiISUBÜ’den Isparta'da Kuyumculuk Sektörüne İstihdam Desteği05 Ağustos 2022
81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...81 ilde başlıyor! kurayla satışa çıkacak...06 Ağustos 2022
Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruzIsparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz02 Ağustos 2022