METEOROLOJİK UYARI

( BURDUR-ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskım, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.