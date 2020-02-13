28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Özellikle yaz döneminde açılan ücretsiz spor okullarından seçilen sporcuların bu yıl elde ettikleri Türkiye dereceleri milli takımların radarlarına girmelerini sağladı. İlimizden birçok sporcu milli takım aday kadrolarına çağrıldı.Her fırsatta ilimizin amatör ve profesyonel sporcularının yanında olmaya çalışan Vali Ömer Seymenoğlu başarılı sporcularla Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde buluşarak sporcu ve antrenörlerle tanıştı. Farklı branşlarda milli takım seçmelerine çağrılan sporcuların Türkiye genelinde yaptıkları dereceleri kendilerinden dinleyen Vali Seymenoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri de hazır bulundu.Atletizm, okçuluk, halter ve kickboks branşlarında Türkiye dereceleri elde ederek milli takım aday kadrolarına çağrılan sporculara yönelik bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, sporun olmazsa olmazları olduğunun altını çizerek sporun gençlerin beden ve ruh sağlığının gelişimine katkı sunmasının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine büyük katkılar sunduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu, “Kötü alışkanlıklardan gençlerimizi ve çocuklarımızı uzak tutabilmek için spor bizim olmazsa olmazımız. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarımızın Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlanmasıyla burada barınan yaklaşık 15 Bin gencimiz de Müdürlüğümüzün hedefinde olmalı. Yurtlarda kalan gençlerimizi de spor ile tanıştırmak lazım. Geçmişte sporla uğraşanlar var ise onları kendi içimize alıp bizlere rehberlik yapmalarına fırsat vermek lazım. Üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi var, aynı zamanda ilimizde spor lisemiz var. Tüm bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Yöneticiler olarak bizler göstereceğiz, gençler olarak da sizler zaten gösteriyorsunuz ama biraz daha bu işi sahiplenerek, biraz da fazla çalışarak, hocalarınızı biraz daha sıkı dinleyerek eminim ki başarılarımızı daha da çok artırmış olacağız. Bu hem bizi hem de şehrimizi mutlu ediyor.” dedi.Sporcuların kendilerine hedefler koyması gerektiğini de aktaran Vali Seymenoğlu, “Uluslararası alanda şehrimizi, ülkemizi nasıl en üst düzeye taşırız bunu hedefleyeceğiz. Mutlaka hırslı olacağız, hedefimiz hep bir numara olmak olacak ama olmuyorsa hayata küsüp geçmişten bugüne yaptığımız çalışmaları silip atmayacağız. Yarışmacı olarak devam edemiyorsak hoca olarak devam ederiz, beden eğitimi öğretmeni olarak devam edebiliriz, bir spor derneği kurarız onun yöneticisi olarak devam edebiliriz yani bugünkü çalışmalarınız emin olun ileride sizin hayatınıza yön verecek.” dedi.Konuşmasının ardından salonda bulunan sporcularla ve hocalarıyla tek tek sohbet eden Vali Seymenoğlu sporcuların başarılarının devamını dileyerek program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.