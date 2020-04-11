VALİ SEYMENOĞLU DENETLEDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkma kısıtlamaları pazar yerinde Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi. Ayrıca pazar yerlerinde vatandaşların maske takma zorunluluğu ve pazar esnafının yine maske ve tulum giyme zorunluluğunu da yerinde denetleyen Vali Seymenoğlu Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği ücretsiz olarak dağıtılacak maske ve kolonyanın yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara ve esnafa bilgi verdi.