Vali Ömer Seymenoğlu, Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu’nda devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Davraz mahallesinde hayırsever iş insanımız tarafından yapımı üstlenilen ve bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan modern ortaokul binasındaki incelemelerinin ardından okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelen Vali Seymenoğlu sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden ve yeni dönem için tüm öğrencilere başarılar dileyen Vali Seymenoğlu, içinde bulunduğumuz salgın koşullarının henüz geçmediğini vurgulayarak öğrencilerden başta maske, mesafe, temizlik olmak üzere belirlenen tüm tedbirlere uyulmalarını istedi.Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen ve yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu, içinde bulunduğumuz salgın koşullarıyla mücadeledeki en büyük silahımızın aşı olduğu sözünü yineleyerek öğretmen ve idarecilere Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen salgın tedbirlerine uymaları talimatı verdi.