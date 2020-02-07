Glaswin

Isparta Valisi Seymenoğlu Dart Sporcularını Konuk Etti

Isparta Valisi Seymenoğlu Dart Sporcularını Konuk Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 07.02.2020 10:35
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Gençlere ve spora büyük önem veren Vali Seymenoğlu öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Zafer Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda dart antrenörü olan Recep Gürdal’ın bireysel olarak çalıştırdığı öğrencilerden  oluşan dart sporcuları Isparta Valiliği’nde Vali Seymenoğlu ile  buluştu. İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören sporcular geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye Dart Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ettiler.

Isparta’nın faklı okullarında eğitim gören dart sporcuları bireysel olarak katıldıkları Türkiye Dart Şampiyonası'nda Muhammed Kılıç ile üçüncülük elde ederek büyük başarı elde ettiler. Şampiyonada Müslüm Tekin yıldızlar kategorisinde 160 kişi arasında 16. olurken Ramazan Işık, Emre Sarpdağ ve Nurettin Enes ise ilk 32 içine girdiler. Minikler kategorisinde ise Deniz Ceylin Saltı 16. oldu.

Buluşmada sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu “ Yarışmalarda dereceye girip girmemek çok önemli değil. Önemli olan bu sporu severek yapmak ve sporculuğun gerektirdiği çalışkanlığa ve ahlaka sahip olmak. Ancak derslerinizi aksatmadan çalışmalarınıza devam ederseniz zaten başarı sizlerle olacaktır. İl dışı müsabakalarda elde ettiğiniz dereceler bizleri  gururlandırıyor. Çalışmalarınızda emeği geçen ailelerinize, muhtar amcanıza ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum.” dedi

Yaptıkları spor ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan genç sporcular ise dart sporuyla Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal sayesinde tanıştıklarını, dartın matematik başta olmak üzere diğer derslerde konsantrasyonlarını artırdığını söyleyerek milli sporcu olmayı hedeflediklerini aktardılar.

Ardından sporcular beraberinde getirdikleri dart tahtasına atış yaparak mini bir yarışma yaptılar. Sporcuların atışının ardından tahtanın başına geçen Vali Seymenoğlu ise üç isabetli atış gerçekleştirdi 48 puan gibi iyi bir derece elde ederek sporculardan büyük alkış aldı.

Vali Seymenoğlu buluşmanın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntünün olası içeriği: 18 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar ve iç mekan


Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: iç mekan


Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 14 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta bir çok spor dalına milli takıma sporcu yetiştiriyor
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI
Yalvaç'tan üzücü haber geldi...
Isparta Valisi Seymenoğlu Dart Sporcularını Konuk Etti
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...
2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu
Isparta’da 24 engelli dernek ve yöneticilerine eğitim verildi
CİMNASTİĞİN ISPARTA YILDIZLARI BELLİ OLDU
Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!
Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!
Isparta Şehir Hastanesi'ne yeni Uz. Dr. atandı
Isparta Müftülüğü açıkladı ...Caiz midir?
Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu
İŞTE ISPARTA'NIN HENTBOL STARLARI
Isparta'da kaçakçılık, FETÖ/PDY ve sahte para operasyonu
Isparta'da emniyetten narkotik operasyon!
Isparta'da FETÖ, kaçak içki ve yasa dışı silah Operasyonu
Aranan 37 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Isparta'da çocuklar için yeni bir poliklinik açıldı
EĞİRDİR'DE BÜTÇE DEFTERİ BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
ISPARTA HABER: HAYDİ ÇOCUKLAR HEM EĞLENİN HEM YÜZME ÖĞRENİN..
Isparta Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapisi
Öğretmenler Isparta'da teke yöresi enstrümanlarını inceledi...
ISPARTA'DA GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI
HABER: ISPARTA 32 SPOR'DA YENİ DÖNEM!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAkaya-halISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ 01 Şubat 2020
Burdur'da Hayvancılık Faaliyetleri Koordinasyon ÇalıştayıBurdur'da Hayvancılık Faaliyetleri Koordinasyon Çalıştayı31 Ocak 2020
Burdur'dan topyekün İdlib yardımıBurdur'dan topyekün İdlib yardımı31 Ocak 2020
Sav Kasabasın'dan da deprem yardımı geldiSav Kasabasın'dan da deprem yardımı geldi31 Ocak 2020
Senirkent'te Mutluluğun Resmi! Başkan sözünü tuttu...Senirkent'te Mutluluğun Resmi! Başkan sözünü tuttu...31 Ocak 2020
ISUBÜ-SUBÜ İSTİŞARE TOPLANTISI BAŞLADIISUBÜ-SUBÜ İSTİŞARE TOPLANTISI BAŞLADI01 Şubat 2020
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÜCRETLİ OTOPARK DUYURUSUISPARTA BELEDİYESİNDEN ÜCRETLİ OTOPARK DUYURUSU01 Şubat 2020
Isparta'nın EMİTT Fuarı'daki tanıtımı güzel ve etkili oldu!Isparta'nın EMİTT Fuarı'daki tanıtımı güzel ve etkili oldu!31 Ocak 2020
EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEKEĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK31 Ocak 2020
"ŞEHRİMİZ ISPARTA" Ders Kitabı Hazır!"ŞEHRİMİZ ISPARTA" Ders Kitabı Hazır!31 Ocak 2020
Yalvaç'ta Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Sınavı Yalvaç'ta Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Sınavı 31 Ocak 2020
''ISPARTA UMKE ZİYARETİMİZ''''ISPARTA UMKE ZİYARETİMİZ''31 Ocak 2020
TÜRKER AVM'DEN ŞUBAT İNDİRİMİ 10 GÜN SÜRECEK!TÜRKER AVM'DEN ŞUBAT İNDİRİMİ 10 GÜN SÜRECEK!01 Şubat 2020
Isparta'daki ücretsiz maçta yüzlerce polis görev yapacak! Isparta'daki ücretsiz maçta yüzlerce polis görev yapacak! 01 Şubat 2020
Isparta'daki Dart Turnuvasında 1. gün tamamlandıIsparta'daki Dart Turnuvasında 1. gün tamamlandı01 Şubat 2020
DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ISPARTA'DADART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ISPARTA'DA01 Şubat 2020
Isparta 32 spor - Kestel maçı bitti! işte maç sonucuIsparta 32 spor - Kestel maçı bitti! işte maç sonucu02 Şubat 2020
Burdur Valisi Şildak, Afet ve Acil Durum Yönetim MerkezindeBurdur Valisi Şildak, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde02 Şubat 2020
Taze balıklar Gözde Balık Tezgahlarında! Tükenmeden Alın!Taze balıklar Gözde Balık Tezgahlarında! Tükenmeden Alın!01 Şubat 2020
GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİGÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ02 Şubat 2020