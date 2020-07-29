Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

Kurban Bayramı Mesajı



Milletçe, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, toplumsal dayanışmanın güçlendiği yeni bir bayrama daha kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz.



Kurban Bayramını; içinde barındırdığı manevi duygularını milletimizin tüm kesiminde hissedileceği, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin gözetileceği, mazlumların yüzünün güldürüleceği bir bayram olarak geçirmek en büyük dileğimizdir.



Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeli, umut ve sevgiyle yarınlara hazırlanmalıyız. Bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir. Gülümsemek ve gülümsetmek bayramlarda hepimizin ortak tavrıdır. Dargınlıkları ve kırgınlıkları bu bayramda unutup kucaklaşmalı, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız.



Bu bayramda da, geçmiş bayramlara göre bir farklılık olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek, hem kendimizin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız.



Bu duygu ve düşüncelerle sevginin ve kardeşliğin temel taşlarını barındıran Kurban Bayramı'nın, milletimize birlik, beraberlik, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerinin, kahraman gazilerimizin, yetimlerimizin, hemşehrilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

