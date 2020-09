Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı kahraman gazilerimize verilen önemin ve onlara duyulan minnet duygularımızın bir ifadesi olarak Ülkemizde her yıl 19 Eylül tarihiolarak kutlanmaktadır.Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için mukaddes vatan toprağımızın, her karışında terlerini ve kanlarını akıtmış en zor şartlar altında bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletimiz, şanlı tarihi boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerlemiştir.Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ederek ülkemiz için her zaman büyük övünç kaynağı olmuşlardır. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır.Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Bizlere bıraktıkları bu kutsal emanete sahip çıkarak, millet olma bilincini bizlere aşılayan kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak için tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde, inanç ve kararlılığımızla kahramanlık destanını gelecek kuşaklara el birliğiyle aktararak korumaya devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Gazilerimizin”nü kutlar, Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar, hayatta olan Gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.