Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

Anneler Günü Mesajı



Yaşamlarının her anını fedakârlıkla evlatlarına bağışlayan annelerimiz, çocuklarının iyi yetişmesi için kendi hayatlarından özveride bulunarak dünyanın en kutsal görevini yerine getirmektedirler. Annelik, sevgi ve sabrın en önemli simgesi; şefkat, huzur ve güvenin benzersiz uğrağıdır.Karşılıksız sevginin, aile birliğinin, hoşgörü ve fedakârlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz, şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Annelerimiz; Peygamber Efendimizin (SAV) “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözüne mazhar olmuş, sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında bulunan yegâne kahramanlardır.Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, üstlenmiş olduğu bu göreve tüm varlığını adayan annelerimiz en güzel, en temiz ve en masum duyguları taşırlar. Hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadırlar.Bu anlamlı gün vesilesiyle annelerimize olan sevgimizin, onlara verdiğimiz değerin daha anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini ve bu değerin hak ettikleri şekilde onlara iletilmesi dileklerimle, başta aziz şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin her birini ayrı ayrı minnet, şükran, saygı ve sevgiyle selamlıyor, her türlü zorluğa fedakârca göğüs geren tüm annelerimizin “Anneler Günü’nü” en içten dileklerimle kutluyorum.