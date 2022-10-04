Vali Aydın Baruş işletme ziyaretleri kapsamında İtech Robotik ve Vera Soğutma Sistemleri firmalarını ziyaret etti.Sav Kasabasında kurulu İtech Robotik işletmesinde incelemelerde bulunan Vali Baruş işletme sahibi Ferdi Alakuş’tan firmanın ürettiği EMG kontrollü yerli biyonik el ve akıllı otomatik buzağı besleme robotu çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Baruş teknoloji alanında başarılı AR-GE çalışmaları gerçekleştiren firma çalışanlarını tebrik ederek bir süre görüş alış verişinde bulundu.Ardından yine Sav Kasabasında faaliyetlerine devam eden Vera Soğutma Sistemleri işletmesine geçen Vali Baruş üretim bandında incelemelerde bulunarak firma yetkilisi Zeki Ramazan Büyükkaragöz’den işletme faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.