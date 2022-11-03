Yapı, hazır giyim, iklimlendirme sanayi, kimya endüstrisi şahlandı

Isparta, Ekim 2022’de çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe 9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



-Kimyevi maddeler: 4,6 milyon dolar

Kimyevi maddeler ve mamullerinde ihracat değeri ise 4 milyon 620 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İklimlendirme sanayisinde ihracat 2 milyar 553 milyon dolar büyüklüğüne erişti.

Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ihracat ise 2,1 milyon dolar oldu.



-Yaş sebze ve meyve ihracatı 3,5 milyon dolar

Isparta 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında yaş sebze ve meyve ihracatında 3 milyar 567 milyon dolar büyüklüğüne erişti.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı ise 2 milyon 219 bin dolar oldu.

Tekstil ve hammaddelerinde Isparta’nın ihracatı 1 milyon 592 bin dolar değerine ulaştı.



Sektör Eki.’22 Oca.-Eki.’22



Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 9.036,79 43.671,90

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 4.620,17 34.425,81

Madencilik Ürünleri 3.852,16 56.456,28

Yaş Meyve ve Sebze 3.567,61 71.350,42

İklimlendirme Sanayii 2.553,37 15.908,16

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.219,69 36.633,21

Meyve Sebze Mamulleri 2.202,47 9.696,96

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.102,22 22.023,51

Halı 1.642,20 17.740,28

Tekstil ve Hammaddeleri 1.592,79 25.850,33

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 1.024,48 9.033,12

Süs Bitkileri ve Mamulleri 263,12 3.290,99

Demir ve Demir Dışı Metaller 242,20 2.936,08

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 239,08 6.061,32

Makine ve Aksamları 211,95 16.923,65

Otomotiv Endüstrisi 116,11 289,42

Kuru Meyve ve Mamulleri 87,02 350,21

Çelik 46,22 1.252,44

Mücevher 45,17 97,37

Deri ve Deri Mamulleri 4,39 29,90

Elektrik ve Elektronik 3,09 698,84

Diğer Sanayi Ürünleri 0,06 99,06



Toplam 35.672,36 375.217,66

