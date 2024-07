Isparta Valisi Aydın BARUŞ'un

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı



15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye düşmanı karanlık güçlerin kuklası olan FETÖ/PDY terör örgütütarafından,milli birlik ve beraberliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzeni, demokrasi ve özgürlüklerimizi ortadan kaldırmak, bağımsızlığını yok ederek milli iradeyi zorbalıkla vesayet altına almak isteyen alçak bir darbe girişimi ile karşılaşmıştır.

Millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükûmetine yönelikplanlanan melun kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, hiç tereddüt etmeden yurdun her köşesinde meydanlara inerek hainlere karşı dimdik durmuştur.Türk Milleti ateş kusan silahlara, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere, her şeyi ezip geçen tanklara karşı canlarını hiçe sayıp göğüslerini siper eden kahramanları sayesinde bu hainlerin teşebbüsünüengellemiş, ezmiş vetarihine altın harflerle yazılan destansı bir demokrasi zaferine imza atmıştır.

15 Temmuz’da kazanılan bu eşsiz zafer, Türk Milletinin birlik halinde zillete ve esarete tarihi boyunca sergilediği çelik iradesinin tezahürü olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi; hür iradesini hiçbir zaman başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş bir milletin, tarihin altın sayfalarına yazdığı bir Demokrasi ve Kahramanlık Destanı’na şahit olmuştur.



Bu destan nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasında unutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve milli irade uğrunda canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğinde daima yaşayacaktır. Ülkemize komplo kurma peşinde olan hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi destanlar yazmaya her zaman muktedir olacaktır.







Büyük Türk Milleti, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, vatanını parçalamak ve kendisine boyun eğdirmek isteyen karanlık güçlere ve hainlere karşı daima imanı, cesareti ve kararlığıyla dimdik durmaya devam edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti cesaret, iman ve kararlılıkla ilelebet bağımsız ve hür olarak yaşatmayı canından aziz bilecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz 2016’da, vatanımıza ve demokrasimize kast eden hain darbe teşebbüsüne karşı canlarını feda ederek karanlığı aydınlığa çeviren büyük bir kahramanlık destanı yazan, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, eşsiz fedakârlıklarıyla gazilik şerefine erişen yiğitlerimize minnetlerimi sunuyorum.