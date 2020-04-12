TRT HABER'DE CANLI YAYNLANDI - ÖRNEK UYGULAMA GÖSTERİLDİ

Isparta Valiliği tarafından temin edilen tulum, kolonya ve maskeler pazarcı esnafına dağıtılmaya başlandı. Örnek gösterilebilecek bu uygulama TRT HABER’in canlı yayını ile gösterildi.