ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

Engelli, Yaşlı ve Sosyal Destek ödemelerinden yararlanan hak sahibi vatandaşlarımızdan PTT kartı olmayanlara ödemeleritarihleri arasında Valiliğimizce oluşturulan mobil ekiplerce evlerinde yapılacaktır.Bu kapsamda 6’sı il merkezinde 5’i köylerde olmak üzere toplam 11 ekip oluşturulmuştur. Ekiplerdeçalışanı görev yapacaktır.Engelli, Yaşlı ve Sosyal Destek ödemelerinden yararlananlardan PTT kartı ve Banka Kartı olan hak sahipleri ile maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne müracaat etmeleri halinde gerekli planlamalar ve sıralama yapılarak en yakın ATM'den maaş çekmeleri için SMS (Kısa Mesaj) kanalıyla izin verilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.