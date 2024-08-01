Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Motosiklet Denetim Sonuçları

Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 28.07.2024-29.07.2024 tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik yapılan özel denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi.

Denetlenen Motosiklet ve Sürücüler: 413 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

413 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. İdari Para Cezası Uygulananlar: Kusurlu bulunan 299 motosiklet ve sürücüsüne ilgili maddelerden idari para cezası uygulandı.

Kusurlu bulunan 299 motosiklet ve sürücüsüne ilgili maddelerden idari para cezası uygulandı. Trafikten Men Edilen Motosikletler: Eksikliği tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 23 motosiklet trafikten men edildi.

Eksikliği tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 23 motosiklet trafikten men edildi. Geri Alınan Sürücü Belgeleri: 5 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Yapılan bu denetimler, trafik güvenliğini artırmak ve çevreye rahatsızlık veren motosiklet kullanımını engellemek amacıyla gerçekleştirildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.









