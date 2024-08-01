Isparta'da Küçükbaş Hayvan Hırsızları 5 Saatte Yakalandı

31 Temmuz 2024 tarihinde, Isparta ili Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde M.T. isimli şahsa ait ağıldan 78 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayı meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri, şüphelileri 5 saat içerisinde yakalayarak çaldıkları 78 adet küçükbaş hayvanı sahibine teslim ettiler. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.



