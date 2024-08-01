Isparta'da Uygulansa Etkili Olur!

Örnek Karar: Sokakta Çöp Atanlara 14 Bin TL Ceza

Bolu Belediyesi, doğayı korumak adına önemli bir adım atarak çevreyi kirletenlere karşı büyük bir ceza uygulamasını resmen yürürlüğe koydu. Sokaklarda izmarit, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar para cezası kesilecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bolu'nun temiz kalması için kararlı olduklarını belirtti. Özcan, sigara izmaritlerinin çevre kirliliğine büyük katkı sağladığını ve bunun önüne geçmek için çeşitli tedbirler aldıklarını vurguladı. Özcan, Bolu'nun Türkiye'nin en temiz ili unvanını kaybetmemesi için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Yeni Uygulama ve Cezalar

Ceza Miktarları: Yere izmarit, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar ceza kesilecek.

Yere izmarit, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar ceza kesilecek. İzmaritlikler: Kahvehaneler, berberler ve lokantaların önüne özel sigara izmaritlikleri verilecek. Bu izmaritlikler mekan sahibine zimmetli olacak ve dükkanın 3 metre çevresinde izmarit görülmesi halinde ceza kesilecek.

Başkan Özcan'ın Mesajı

Başkan Özcan, yayınladığı videoda şunları söyledi: “Değerli Bolulular, bu izmaritler yarım gün içerisinde toplanan toplam izmaritler. Özellikle lokantaların, kahvehanelerin ve berberlerin önünde yoğun olarak bulunuyor. Türkiye'nin en temiz ili Bolu'da yazık değil mi izmaritleri atıyorsunuz? Bu haftadan itibaren, kahvehanelerin önünde, kuaförlerin önüne ve lokantaların önüne özel sigara izmaritlikleri verilecek. Bu izmaritlerden mekan sahibine zimmetli olarak verilecek. Dükkanın 3 metre kadar önünde izmarit görülmesi halinde para cezası kesilecek. İzmaritlikleri biz vereceğiz, ama onun koruma ve kollama işini siz yapacaksınız. Zabıtamıza da bugün itibariyle bir talimat veriyorum, yarından itibaren özellikle merkezi noktalarda ve parklarda yere izmarit atan kim olursa olsun gereken cezai işlemi uygulayacağız. Bugün bazı Bolulular bana kızabilir ama yarın teşekkür edecek.”

Bolu Belediyesi'nin aldığı bu karar, diğer belediyelere de örnek olacak nitelikte. Çevreyi koruma adına atılan bu adım, doğayı ve toplum sağlığını korumak için büyük bir öneme sahip.