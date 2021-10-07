8. SINIFLARIMIZIN ISPARTA BİRİNCİLİĞİNİ KUTLADIK

5 Ekim 2021 tarihinde Türkiye geneli uygulanan ve Isparta'da pek çok ortaokulun girmiş olduğu OMAGE LGS Deneme Sınavında Isparta Birincisi olan 8. Sınıf öğrencilerimizle birlikte kutlama pastası kestik. Kurucu Temsilcimiz Sn. Şule Yurcu öğrencilerimizle nasıl başarılı oldukları ve yakaladıkları başarıyı nasıl sürdürebilecekleri konusunda kısa bir söyleşi yaptı. Son olarak tüm yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını dilediler.