Isparta Spor'un Karaman Futbol Kulübü İle Karşılaşması Yaklaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig kırmızı grupta ilmizi temsil eden Isparta Spor 5 haftalık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda amed sportif faaliyetlere mağlup oldu.

Grup liderine iki bir mağlup olan Isparta Spor'da gözler hafta sonu Karaman Futbol Kulübüyle oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi.

28 Ekim Cumartesi günü Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19'da çalacak.

Teknik Direktör Hakan Karaca Nezaretinde Karaman Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

Grupta 21 puanla 3. sırada yer alan Yeşilpembeliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Isparta Spor'un rakibi Karaman Futbol Kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig kırmızı grupta 7 puanla 17. sırada bulunuyor.