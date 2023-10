Vali Baruş, Yenişarbademli İlçesi'ni Ziyaret Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, her ay düzenli olarak ilçelere yaptığı çalışma ziyaretleri kapsamında Yenişarbademli İlçesi'ni ziyaret etti. İlçede muhtarlarla toplantılar düzenleyen Vali Baruş, ayrıca şehit ailelerini, gazileri ve dezavantajlı grupları ziyaret etti. Ziyaretlere kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de eşlik etti.Vali Baruş, Yenişarbademli'ye ilk olarak kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Mintaha Sarikaya'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Erkan ile de ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ardından ISUBÜ Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Baruş, burada muhtarlara önemli konularda açıklamalarda bulunarak onların talep ve önerilerini dinledi. Vali Baruş, ilçe ziyaretlerinin temel amacının ilçelerin ve köylerin sorunlarını ele almak olduğunu ifade ederek, sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.Vali Baruş, Yenişarbademli ilçesinin Isparta il merkezine uzak bir ilçe olduğunu ve bu nedenle hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı. İlçede devam eden sulama barajı inşaatının tamamlanmasıyla tarım topraklarının daha verimli hale geleceğini ve buna bağlı olarak ilçenin tarım açısından cazibe merkezi olabileceğini ifade etti.Vali Baruş, ziyaretler sırasında şehit ailesi ve gazilere de taziye dileklerini ileterek vatandaşlarla sohbet etti. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ekonomik destek programları hakkında bilgi veren Vali Baruş, devletin vatandaşlarına hizmet etmek için her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.Vali Baruş, köy ziyaretlerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Devletin, vatandaşlarla arasında mesafe olmadığını ve hizmetlerin her köşeye ulaşması gerektiğini vurguladı. Vali Baruş, vatandaşların devletin bir parçası olduğunu ve dertlerinin devletin dertleri olduğunu belirtti.Ziyaretler sırasında şehit ailesi, gazi ve dezavantajlı grupların yanı sıra köy sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Vali Baruş, bu ziyaretlerin hem devletin hem de milletin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.