Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı'ndan Önemli Hizmetler



Engelli bireyler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı dezavantajlı bireylere yönelik önemli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki bakıma muhtaç engelliler ve yaşlılarla maddi desteğe ihtiyacı olan aileler ve çocuklara yönelik destek ödemeleri yapılıyor.

Bu yıl içerisinde toplam 35 milyon liranın nakit olarak hesaplara yatırıldığını söyleyen il Müdürü Yakup Kütük, dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor dedi.



Yakup Kütük yaptığı açıklamada; ''Şimdi koruyucu aile ödemesi, ücretsiz seyahat ödemesi, sosyal ekonomik destek ödemesi, doğum yardım ödemesi, bir de özel bakımlarda baktırdıklarımız var.

Yani ailenin yanında bakılamıyor, normal huzur evinde, normal bakım merkezlerinde bakılmayıp da özel bakıma gidenler var ki,

Bunlar da 269 sayısına ulaştı.

Isparta merkezinde bir tane özel bakım merkezimiz, Uluborlu'da bir özel bakım merkezimizde 269 çok ağır düzeyde engellimize bakıyoruz.

Aylık bunlara da 12 milyon 705 lira bir ödeme yapıyoruz.

Şöyle bir toparlayacak olursak, aile sosyal hizmetler il Müdürlüğü olarak, dezavantajlı gruplara, sosyal ekonomik destek olarak,

Isparta'da biz, yine yuvarlak bir rakam söyleyeyim, 35 milyon lira her ay hesaplarına, bunlar hayatları kolaylaşsın diye,

ihtiyaçlarını karşılasın diye, dezavantajlılıklarından dolayı tüm mağduriyetleri giderilsin ve ailelere destek olalım ve nefes alalım diye, devletin şefkatini ve merhamet elini gösterelim ki, her zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi insanı yaşat ki, devlet yaşasın söylemi tam bir karşılık bulsun diye, devletimiz Isparta'da engellilerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza 35 milyon lira nakit ödeme yapıyor ki,

bu hizmetimizde aynen hiç kesintiye uğramadan devam etmekte.'' Dedi.