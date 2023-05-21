Isparta 32 Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta kritik bir mücadeleye çıktı. Rakipleri Sivas Belediyespor'u konuk eden Isparta 32 Spor, muhteşem bir performans sergileyerek rakibini 6-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Isparta 32 Spor, ligde kalmayı başardı.Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Isparta 32 Spor, hücum hattında etkili bir performans sergiledi. İlk yarıda bulduğu 1 golle büyük bir avantaj elde eden takım, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve 5 gol daha kaydetti.Takım, sezon boyunca gösterdiği mücadeleci ve etkili oyunla taraftarlarını gururlandırdı. Ligdeki yerini koruyan Isparta 32 Spor, önümüzdeki sezon için de umut verici bir tablo çizdi.Isparta 32 Spor'un bu çarpıcı galibiyeti, taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Kulüp yetkilileri ve futbolcular, taraftarlara teşekkür ederek desteklerinin önemini vurguladı. Isparta 32 Spor, bu galibiyetle birlikte gelecek sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.