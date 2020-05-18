T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : 59916911-621.99-E.1373431 14.05.2020Konu : İlimiz Seralarında Fide DikimleriTamamlandıBASIN BÜLTENİİlimiz Seralarında Fide Dikimleri Tamamlandıİlimizde her geçen yıl gelişmekte olan yayla seracılığında bu yıl virüs salgını tehdidine ve çiftçilerimizin tedirginlik yaşamalarına rağmen özverili çalışmalarıyla üretime ara vermeden devam etmektedir.İlimizde başta Merkez Deregümü köyü olmak üzere Yakaören, Yazısöğüt, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Kayı, Aliköy köyleri ile Kuleönü ve Sav kasabalarında seracılık faaliyetleri yapılmaktadır.Ayrıca Sütçüler, Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç, Aksu ilçe merkezi ve köylerinde de son yıllarda seracılık faaliyetleri artmaktadır.Genellikle domates ve hıyar yetiştiriciliği yapılmakta olan ve az miktarda da olsa pazar talebini karşılamak için karışık sebze yetiştirilen bu alanlarda, 20 Nisan itibariyle başlayan domates fidesi dikimleri geçtiğimiz günlerde büyük ölçüde tamamlanmıştır.TUİK İlimizde verilerine göre 4200 dekar alanda örtüaltı domates ve karışık sebze, 768 dekar alanda da kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.Bu bağlam da İlimizde seracılık deyince ilk akla gelen Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyünde de örtüaltında domates fidesi dikimleri tamamlanmıştır.Dikimleri yapılan fideler lezzet, dayanıklılık ve verim açısından en iyi domates çeşitleri arasından seçilmektedir. Temmuz ayı ortalarında başlayacak olan domates hasadında bu yıl dekar başına ortalama 15-20 ton ürün beklenmektedir. Üretilen domateslerin birçoğu ihraç edilmekte, bir kısmı iç piyasaya sunularak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderilmektedir.Bununla birlikte Deregümü Köyünde Mart ayında dikimi başlayan karanfil üretimi de tüm hızıyla devam etmektedir.Karanfil üretiminin domates üretimine göre oldukça zahmetli olmasına ve bölgede domates seraları ağırlıkta olmasına rağmen bu yıl Antalya şirketlerinin de talebiyle karanfil üretiminde artış yaşanmaktadır.Büyük kısmı yurtdışına ihraç edilmekte olan karanfilde bu yıl ortalama 800 dekar alanda dikim gerçekleştirilmiştir.