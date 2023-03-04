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Isparta Ser-Tur afetzedelerin yanında

Isparta Ser-Tur afetzedelerin yanında
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Ser-Tur afetzedelerin yanında 
Isparta’da öğrenci servis taşımacılığı yapan Ser-Tur Kooperatifi, deprem bölgesinden ilimizi gelen depremzede vatandaşların çocuklarını okullara ücretsiz olarak taşıyorlar. Bunun yanı sıra Kooperatif, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin öncülüğünde yardım kampanyası başlattı.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı oda ve kooperatifler, depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Daha önce Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ile taksi esnafı bir günlük kazançlarını afetzedeler için bağışlarken, ilimizde öğrenci taşımacılığı yapan Ser-Tur Kooperatifi de anlamlı bir kampanya başlattı. Ser-Tur Kooperatifinin daveti üzerine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve kooperatif üyeleri ile bir araya gelerek, depremzedeler için yapılan yardımları değerlendirdiler.  
 
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Isparta’ya gelen afetzede vatandaşların çocuklarını ücretsiz olarak okullara taşıdıklarını belirten Ser-Tur Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kaya, bunun yanında afetzedelerin özellikle Nüfus Müdürlüğündeki işlemleri için ücretsiz taşıma hizmeti verdiklerini kaydetti. Kaya, tüm bu hizmetlerin yanında kooperatif olarak da nakdi yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
 
SER-TUR ÜCRETSİZ TAŞIMA HİZMETİ VERİYOR
Depremzedelerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini ifade eden Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ da, 798 öğrencinin okullara Ser-Tur tarafından ücretsiz bir şekilde taşındığını ifade etti.  Yücedağ “Kahramanmaraşlı merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Ahmet Tural’ın öncülüğünde başlatılan yardım seferberliğimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda odamıza bağlı üyelerimiz tarafından da yardım kampanyaları sürüyor. Deprem felaketinin yaşanmasıyla birlikte tır, kamyon, küçük nakliye araçlarımızla bölgeye sürekli yardım malzemesi gönderdik Ayrıca yolcu otobüslerimizde deprem bölgesine yaklaşık 50 sefer yardım ekibi transferi sağladı.  Özel Halk otobüslerimiz kampanya başlatarak bir günlük kazançlarını afetzedelere bağışladılar. Yine ilimizdeki taksiler de bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladılar. Bugün de öğrenci servis taşıma hizmeti veren Ser-Tur kooperatifimizin üyeleri de yardım kampanyası başlatma ve maddi olarak afetzedelere destek olma kararı aldıklarını ifade ettiler. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.  Ser-Tur kooperatifince ilimize gelen depremzede kardeşlerimiz AFAD İl Müdürlüğünden alınarak, giyecek, gıda, eşya ihtiyaçlarının karşılaması için yardım dağıtım merkezlerine götürülmesi ardından konaklayacakları ikametlere taşınması sağlanmıştır. Ayrıca, ilimize gelen afetzedelerin çocuklarını da okullara ücretsiz taşıma hizmeti Ser-Tur tarafından sağlanmaktadır.  Bu kapsamda toplamda şu anda 798 afetzede çocuğumuza servis hizmeti veriliyor. Temel eğitim seviyesindeki 432 öğrencimiz yurtlardan alınarak okullara taşınıyor.  Yine afetzede misafirlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz götürülerek, onların kurumlardan hizmet alması sağlanıyor.  Felaketin yaşandığı günden bu yana maddi manevi desteğini sürdüren Birlik Başkanımız Ahmet Tural’a ve kendisinin öncülüğünde afetzedelere yardıma koşan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.  
 
SER-TUR ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Duyarlılıklarından dolayı tüm esnaflara teşekkür eden Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ise, “Ser-Tur kooperatifimiz de 800’e yakın öğrenciyi ücretsiz olarak taşıyor. Çok örnek bir davranış. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Tural “ Birliğimiz ve odalarımızla birlikte hem maddi hem manevi olarak depremzedelere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda ilimizdeki tüm esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyorum. Ser-Tur, Türkiye’de öğrenci taşımacılığında örnek gösterilen bir kooperatifimiz. Yine örnek bir davranış göstererek, Sayın kooperatif başkanınız bağış kampanyası başlattıklarını ifade etti. Ben kendisine ve sizlere bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum.  800’e yakın öğrenciyi ücretsiz taşıdığınızı söylediniz. Bu büyük bir rakamdır. Yine depremzedelerin kamu kurumlarına gidip gelmeleri için talep durumunda araç temini sağlıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim ülkemize böyle afetler bir daha göstermesin” diye konuştu.
 
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